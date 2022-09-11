Об этом начали писать в сети ориентировочно после 2 часов ночи. Последние взрывы раздавались в Николаеве, однако это могла быть и работа ПВО.

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Когда раздались сирены и взрывы

Тревогу в Николаевской области объявили в 02:29. Это было всего через две минуты после окончания предыдущей.

Телеграмм monitor сообщил, что есть высокая вероятность запуска ракет с акватории Черного и Азовского морей. Взрывы сначала слышали в небольших прибрежных городах региона. Однако уже в половине 3 часов ночи они звучали и в областном центре.=

Також приблизно о 3 ночі пролунав вибух у Нікополі на Дніпропетровщині. Після цього в кількох районах міста зникло світло.

Накануне были взрывы в Днепре и Харькове

Также в конце минувших и начале этих суток сообщали о звуках взрывов в Днепре и Харькове. Кроме того, подобная информация поступала из меньших городов регионов.

После 2 ночи жители Днепра написали в местных телеграммах, что в городе есть "прилет". Они обнародовали видео, на котором была повреждена квартира. Указывается, что взрывная волна выбила окна домов в центре города.

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