Про це почали писати в мережі орієнтовно після 2 години ночі. Останні вибухи лунали в Миколаєві, проте це могла бути й робота ППО.

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Коли пролунали сирени та вибухи

Тривогу в Миколаївській області оголосили о 02:29. Це було лише за дві хвилини після закінчення попередньої.

Телеграм monitor повідомив, що є висока ймовірність запуску ракет з акваторії Чорного та Азовського морів. Вибухи спершу чули в невеликих містах регіону, як-от Очаків та Вознесенськ. Проте вже о пів на 3 годину ночі вони лунали й в обласному центрі.

Також приблизно о 3 ночі пролунав вибух у Нікополі на Дніпропетровщині. Після цього в кількох районах міста зникло світло.

Напередодні були вибухи в Дніпрі та Харкові

Також наприкінці минулої та початку цієї доби повідомляли про звуки вибухів у Дніпрі та Харкові. Окрім цього, схожа інформація надходила з менших міст регіонів.

Після 2 ночі жителі Дніпра написали в місцевих телеграмах, що в місті є "приліт". Вони оприлюднили відео, на яких була пошкоджена квартира. Вказують, що вибухова хвиля вибила вікна будинків у центрі міста.

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