С первого дня полномасштабного вторжения Россия планировала захватить Киев. Это видно из тактики врага, пояснила Анна Маляр в эфире телемарафона.

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А она на этот раз значительно отличается от той, которую оккупанты применяли в 2014 году. "Они фактически не подводили свои войска, например, под Мариуполь. Они не заходили в города и не захватывали там власть, потому что собирались мгновенно захватить Киев", – отмечает заместитель министра обороны.

Несмотря на то, что ВСУ остановили захватчиков на всех подходах к столице, те все равно не оставляют попыток прорыва.

Будем откровенны, опасность в отношении Киева сохраняется постоянно. Оборона Киева действительно героическая, и она в надежных руках. Но мы должны понимать, что враг все равно хочет закрепиться именно здесь,

– подытожила Маляр.

Ранее начальник Киевской ОВА Николай Жирнов предполагал, что танковый прорыв в столицу менее вероятен. По его мнению, враг может попытаться взять город в осаду.

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