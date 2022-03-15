Із першого дня повномасштабного вторгнення Росія планувала захопити саме Київ. Це видно із тактики ворога, пояснила Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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А вона цього разу значно відрізняється від тієї, яку окупанти застосовували у 2014 році. "Вони фактично не підводили свої війська, наприклад, під Маріуполь. Вони не заходили в міста й не захоплювали там владу, бо збиралися миттєво захопити Київ", – наголошує заступниця міністра оборони.

Попри те, що ЗСУ зупинили загарбників на всіх підходах до столиці, ті все одно не полишають спроб прориву.

Будьмо відверті, небезпека щодо Києва зберігається постійно. Оборона Києва дійсно героїчна, і вона в надійних руках. Але ми повинні розуміти, що ворог все одно хоче закріпитися саме тут,

– підсумувала Маляр.

Начальник Київської ОВА Микола Жирнов вважає танковий прорив у столицю менш імовірним. На його думку, ворог може спробувати взяти місто в облогу.

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