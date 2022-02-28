По мнению премьера Японии, это опасные действия, цитируют его слова российские СМИ.

Важно Путин в бешенстве, пока украинские власти держатся, – Пионтковский

Ранее ведущие американские СМИ писали, что Путин использовал 2/3 боевой мощи России, накопленной для нападения. В то же время сам глава Кремля заявил, что переводит войска России на усиленный режим боевого дежурства. Это произошло 27 февраля, на четвертый день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметим, что Япония – одна из многих стран цивилизованного мира, выразившая поддержку Украине и приобщившаяся к санкциям против России. В первую очередь говорится о приостановлении выдачи виз россиянам, замораживании активов лиц, связанных с боевиками в Донецкой и Луганской областях, а также запрете на импорт и экспорт для 2 регионов.

Если ситуация еще больше ухудшится, мы (Япония – 24 канал) должны немедленно рассмотреть дальнейшие мероприятия,

– подчеркнул японский премьер.