На думку прем'єра Японії, це – небезпечні дії, цитують його слова російські ЗМІ.

Важливо Путін скаженіє, поки українська влада тримається, – Піонтковський

Раніше провідні американські ЗМІ писали, що Путін використав 2/3 бойової потужності Росії, ​накопиченої для нападу. Водночас сам очільник Кремля заявив, що переводить війська Росії на посилений режим бойового чергування. Це трапилось 27 лютого, на четвертий день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважимо, що Японія – одна з багатьох країн цивілізованого світу, яка висловила підтримку Україні та долучилася до санкцій проти Росії. Насамперед мовиться про призупинення видачі віз росіянам, заморожування активів осіб, пов’язаних із бойовиками на Донеччині та Луганщині, а також заборону на імпорт та експорт для 2 регіонів.

Якщо ситуація ще більше погіршиться, ми (Японія – 24 канал) маємо негайно розглянути подальші заходи,

– наголосив японський прем'єр.

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