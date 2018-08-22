Опасный флешмоб Fire challenge снова становится популярным в сети: пострадал ребенок

В Детройте (США) 12-летняя Тимия Ландерс подожгла себя, приняв участие в опасном флешмобе Fire challenge. Суть флешмоба заключается в том, что его участники обливают себя горючей жидкостью, а затем самостоятельно гасят пламя.

Об этом сообщает Inside Edition.

По словам матери девочки, ребенок сидел с друзьями в своей комнате. Через некоторое время женщина услышала ужасный крик, это была ее дочь, которая выбежала из комнаты вся в огне.

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Тимия получила сильные ожоги, она едва передвигается и разговаривает. На девочку ждут 3 операции и ближайшие несколько месяцев она проведет в больнице.

Отметим, что в сети похожие видео появились еще несколько лет назад, но сейчас флешмоб снова становится популярным.

Смотрите видео 18+ о девочке, которая подожгла себя, приняв участие в Fire challenge:

Смотрите видео о Fire challenge: