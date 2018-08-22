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Небезпечний флешмоб Fire challenge знову стає популярним у мережі: постраждала дитина

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Дівчинка постраждала через флешмоб Fire challenge
Дівчинка постраждала через флешмоб Fire challenge / Кадр з відео

У Детройті (США) 12-річна Тімія Ландерс підпалила себе, взявши участь у небезпечному флешмобі Fire challenge. Суть флешмобу полягає в тому, що його учасники обливають себе горючою рідиною, а потім самотужки гасять полум'я.

Про це повідомляє Inside Edition.

За словами матері дівчинки, дитина сиділа з друзями у своїй кімнаті. Через деякий час жінка почула жахливий крик, це була її донька, яка вибігла з кімнати вся у вогні.

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Тімія зазнала сильних опіків, вона ледь пересувається і розмовляє. На дівчинку чекають 3 операції і найближчі кілька місяців вона проведе в лікарні.

Зазначимо, що в мережі схожі відео з'явилися ще кілька років тому, але зараз флешмоб знову стає популярним.

Дивіться відео 18+ про дівчинку, яка підпалила себе, взявши участь у Fire challenge:

Дивіться відео про Fire challenge:

 

Теги: Діти і неповнолітні Новини США Флешмоб Пожежа
Джерело: 24 Канал
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