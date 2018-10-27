Опасный "Титан" в Армянске возобновил работу: как от химвыбросов страдают дети
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – в Крыму после месячного перерыва вновь заработал завод "Крымский Титан", несмотря на нарекания жителей Армянска и окрестных сел на ухудшение состояния здоровья. От его выбросов у людей сыпь и отеки, но местные врачи ставят диагноз простой вирусной болезни.
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Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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