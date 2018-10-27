Небезпечний "Титан" в Армянську відновив роботу: як від хімвикидів страждають діти
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – у Криму після місячної перерви знову запрацював завод "Кримський Титан" попри нарікання жителів Армянська та навколишніх сіл на погіршення стану здоров'я. Від його викидів у людей висипи і набряки, але місцеві лікарі ставлять діагноз простої вірусної хвороби.
Також у випуску:
Масове вбивство студентів у Керчі: таємниці стрілянини.
Як Україна та Росія рибу ділили.
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Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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