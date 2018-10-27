Небезпечний "Титан" в Армянську відновив роботу: як від хімвикидів страждають діти

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – у Криму після місячної перерви знову запрацював завод "Кримський Титан" попри нарікання жителів Армянська та навколишніх сіл на погіршення стану здоров'я. Від його викидів у людей висипи і набряки, але місцеві лікарі ставлять діагноз простої вірусної хвороби.

Також у випуску: Масове вбивство студентів у Керчі: таємниці стрілянини. Як Україна та Росія рибу ділили. Олег Сенцов отримав премію імені Сахарова: ексклюзивний коментар матері режисера. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.