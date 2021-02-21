В Австрии осуждают незаконную аннексию Крыма Россией. Несмотря на то, что австрийские архитекторы участвовали в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе, в Вене уверяют, что поддерживают санкции ЕС.

Действия частных компаний не следует рассматривать как якобы нарушение политики непризнания. Об этом заявили в федеральном министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии.

Важно Опера в оккупированном Крыму: в Австрии не открыли дело на архитекторов

Реакция Австрии

В министерстве заверили, что факт аннексии признают именно государства.

Действия частных компаний не является государственной деятельностью, и поэтому не могут быть "нарушением" политики непризнания,

– убеждают в Вене.

Также добавили, что в правовом государстве компании и органы власти должны соблюдать действующие нормы санкций.

В МИД Австрии заявляли, что санкции ЕС запрещают только определенную экономическую деятельность, но не все экономические отношения частных компаний с Крымом.

Что известно о строительстве оперного театра в Крыму