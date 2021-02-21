Оперный театр в оккупированном Крыму: в Вене прокомментировали участие австрийских архитекторов
В Австрии осуждают незаконную аннексию Крыма Россией. Несмотря на то, что австрийские архитекторы участвовали в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе, в Вене уверяют, что поддерживают санкции ЕС.
Источник:Укринформ
Действия частных компаний не следует рассматривать как якобы нарушение политики непризнания. Об этом заявили в федеральном министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии.
Важно Опера в оккупированном Крыму: в Австрии не открыли дело на архитекторов
Реакция Австрии
В министерстве заверили, что факт аннексии признают именно государства.
Действия частных компаний не является государственной деятельностью, и поэтому не могут быть "нарушением" политики непризнания,
– убеждают в Вене.
Также добавили, что в правовом государстве компании и органы власти должны соблюдать действующие нормы санкций.
В МИД Австрии заявляли, что санкции ЕС запрещают только определенную экономическую деятельность, но не все экономические отношения частных компаний с Крымом.
Что известно о строительстве оперного театра в Крыму
- Оккупанты в Севастополе строят оперный театр. В этом участвовало австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb (l) au. Кстати, строительство инициировал президент России Владимир Путин.
- Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство против представителей бюро.
- В украинском МИД заявили, что Украина уже начала процедуры для введения санкций против архитекторов.
- Однако в Вене дело в отношении бюро не открывали.
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