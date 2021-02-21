В Австрії засуджують незаконну анексію Криму Росією. Попри те, що австрійські архітектори брали участь у будівництві оперного театру в окупованому Севастополі, у Відні запевняють, що підтримують санкції ЄС.

Дії приватних компаній не слід розглядати, як нібито порушення політики невизнання. Про це заявили у федеральному міністерстві європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії.

Важливо Опера в окупованому Криму: в Австрії не відкрили справу на архітекторів

Реакція Австрії

У міністерстві запевнили, що факт анексії визнають саме держави.

Дії приватних компаній не є державною діяльністю, і тому не можуть становити "порушення" політики невизнання,

– переконують у Відні.

Також додали, що у правовій державі компанії та органи влади повинні дотримуватися чинних норм санкцій.

У МЗС Австрії заявляли, що санкції ЄС забороняють лише визначену економічну діяльність, але не всі економічні відносини приватних компаній з Кримом.

Що відомо про будівництво оперного театру в Криму