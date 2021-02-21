Оперний театр в окупованому Криму: у Відні прокоментували участь австрійських архітекторів
В Австрії засуджують незаконну анексію Криму Росією. Попри те, що австрійські архітектори брали участь у будівництві оперного театру в окупованому Севастополі, у Відні запевняють, що підтримують санкції ЄС.
Джерело:Укрінформ
Дії приватних компаній не слід розглядати, як нібито порушення політики невизнання. Про це заявили у федеральному міністерстві європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії.
Важливо Опера в окупованому Криму: в Австрії не відкрили справу на архітекторів
Реакція Австрії
У міністерстві запевнили, що факт анексії визнають саме держави.
Дії приватних компаній не є державною діяльністю, і тому не можуть становити "порушення" політики невизнання,
– переконують у Відні.
Також додали, що у правовій державі компанії та органи влади повинні дотримуватися чинних норм санкцій.
У МЗС Австрії заявляли, що санкції ЄС забороняють лише визначену економічну діяльність, але не всі економічні відносини приватних компаній з Кримом.
Що відомо про будівництво оперного театру в Криму
- Окупанти у Севастополі будують оперний театр. У цьому брало участь австрійське архітектурне бюро Coop Himmelb(l)au. До речі, будівництво ініціював президент Росії Володимир Путін.
- Прокуратура АР Криму відкрила кримінальне провадження проти представників бюро.
- В українському МЗС заявили, що Україна вже почала процедури для запровадження санкцій проти архітекторів.
- Однак у Відні справу щодо бюро не відкривали.
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