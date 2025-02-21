На вопрос об ударах по уязвимым целям в России и на временно оккупированных территориях Украины Кирилл Буданов дал лаконичный ответ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву.

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ГУР во время спецопераций рассчитывает на собственные силы

Начальник ГУР ради безопасности отказался открыто комментировать вопрос Фатуллаева относительно ударов по уязвимым вражеским целям, таких как нефтеперерабатывающие заводы, аэродромы, предприятия оборонной сферы и тому подобное. Буданов подчеркнул, что подобные темы не комментировались ранее.

Он добавил, что в планировании и выполнении подобных операций украинской разведке почти не помогают.

Понятно, что подобного рода операции если кто-то и планирует, то приходится рассчитывать преимущественно на собственные силы. Вот такой мой вам ответ,

– сказал начальник ГУР.

Во время интервью Кирилл Буданов также отметил, что боевые действия в Украине могут закончиться в 2025 году. По его словам, этого стремятся обе стороны, поэтому режима прекращения огня в этом году можно достичь. Руководитель разведки убежден, что для этого уже есть все составляющие.