Представитель Международного легиона ГУР Минобороны Владимир рассказал 24 Каналу, что это военное объединение было создано 7 марта 2022 года. Командование привлекает его практически на всех направлениях фронта.

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Операции Международного легиона ГУР

Владимир подчеркнул, что Международный легион ГУР был привлечен ко всем самым известным военным кампаниям от начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Говорится о Киевской операции, Харьковское контрнаступление, освобождение Херсона, бои на Запорожском направлении, за Бахмут, Соледар, Часов Яр и другие.

Наше подразделение – это подразделение активных действий. Он не стоит на месте, всегда движется. Его применяют там, где надо или помочь стабилизировать ситуацию, или выполнить действия, которые предоставят Силам обороны преимущество,

– сказал он.

Представитель Международного легиона ГУР Минобороны также упомянул о том, что в его подразделении продолжается набор, однако желающие присоединиться должны учитывать и понимать, что будут участвовать в сложных боях. Надо иметь хорошую физическую и моральную подготовку.

Работа ГУР МО