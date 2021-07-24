В рамках Alecrin провели 125 обысков. Во время них обнаружили нелегальное производство, где эксплуатировали украинцев. Также правоохранителям удалось изъять сырье и деньги общей стоимостью в 11,5 миллиона евро.

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Участие Украины в операции

Операцию проводили представители Гражданской гвардии Испании и Национальной гвардии Португалии. Помогали им Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF, европейское агентство Евроюст, правоохранители Румынии, Словакии и Украины.

Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили, что выходцы из стран бывшего СССР вербовали на нелегальное производство в ЕС жителей Львовщины. Последние должны были иметь опыт работы на табачной фабрике.

Информация от украинских пограничников помогла разоблачить трансграничную преступную группировку.

Операция Alecrin: как табачную мафию разоблачали европейские правоохранители – видео

Итоги Alecrin

С 22 мая по 16 июля в Испании и Португалии задержали 29 человек, в том числе граждан Испании, Португалии, Болгарии и одного украинца. Во время активных мероприятий изъяли сигареты, сырье и средства для их нелегального производства. Также правоохранители обнаружили 7 единиц огнестрельного оружия и технику.

Непосредственно в Испании провели 28 обысков и 27 арестов, изъяли 15 миллионов сигарет и 50,5 тонны табака . В муниципалитете Мансанарес обнаружили подпольную линию по производству сигарет, на которой нелегально эксплуатировали 12 граждан Украины. Еще одна линия была на этапе монтирования.

В Португалии провели 97 обысков и 2 ареста, изъяли 2 миллиона сигарет и 6 центнеров сырья.

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