У межах Alecrin провели 125 обшуків. Під час них виявили нелегальне виробництво, де експлуатували українців. Також правоохоронцям вдалося вилучити сировину та гроші загальною вартістю в 11,5 мільйона євро.

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Участь України в операції

Операцію проводили представники Цивільної гвардії Іспанії та Національної гвардії Португалії. Допомагали їм Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству OLAF, європейське агентство Євроюст, правоохоронці Румунії, Словаччини та України.

Співробітники Держприкордонслужби виявили, що вихідці з країн колишнього СРСР вербували на нелегальне виробництво в ЄС жителів Львівщини. Останні мали мати досвід роботи на тютюновій фабриці.

Інформація від українських прикордонників допомогла викрити транскордонне злочинне угрупування.

Операція Alecrin: як тютюнову мафію виявляли європейські правоохоронці – відео

Підсумки Alecrin

З 22 травня по 16 липня в Іспанії та Португалії затримали 29 осіб, зокрема громадян Іспанії, Португалії, Болгарії та одного українця. Під час активних заходів вилучили сигарети, сировину та засоби для їхнього нелегального виробництва. Також правоохоронці виявили 7 одиниць вогнепальної зброї та техніку.

Безпосередньо в Іспанії провели 28 обшуків і 27 арештів, вилучили 15 мільйонів сигарет та 50,5 тонни тютюну. У Муніципалітеті Мансанарес виявили підпільну лінію з виробництва сигарет, на якій нелегально експлуатували 12 громадян України. Ще одна лінія була на етапі монтування.

У Португалії провели 97 обшуків і 2 арешти, вилучили 2 мільйони сигарет і 6 центнерів сировини.

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Українські прикордонники допомогли викрити тютюнову мафію на Піренеях / Фото Цивільної гвардії Іспанії