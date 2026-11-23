О проведении операции сообщили представители российского движения сопротивления.

Adv

популярные видео

Что известно об операции "Амбар"?

После систематических ударов по портовой и нефтяной инфраструктуре Россия столкнулась с логистическими трудностями. В частности, Кремлю стало сложнее вывозить зерно по морю в прежних объемах, а поврежденные нефтеперерабатывающие заводы нуждались в срочном ремонте.

Российские власти организовали перевозку необходимого оборудования в составе зерновых эшелонов. К поездам, следовавшим в другие российские порты для экспорта зерна, присоединяли обычные грузовые вагоны. В них перевозили дефицитное оборудование для ремонта установок первичной переработки нефти – ЭЛОУ-АВТ.

Это оборудование необходимо для первичной переработки нефти и разделения сырья на фракции. Без него заводы не смогут полноценно производить топливо и другие нефтепродукты.

Представители движения заявляют, что смогли выявить схему перевозок еще на этапе ее подготовки. Разведка получила маршруты эшелонов и перечень нефтеперерабатывающих заводов, которые Россия планировала восстановить в первую очередь.

Реклама

После этого участники движения разработали план противодействия и нанесли серию скоординированных ударов по логистическим объектам на юге России. Они называют два основных направления:

Маршрут из порта Новороссийск: удары по объектам в Волгодонске, Тихорецке и Ахтырском.

Маршрут из порта Махачкала и нефтяного терминала: атаки в Грозном и Шуане.

В результате операции график перевозки зерна и оборудования был сорван, а сроки запуска поврежденных НПЗ отложены.

Движение сопротивления в России заявило о срыве логистики: смотрите видео

Представители движения сопротивления назвали описанные действия лишь первым этапом операции "Амбар". В списке приоритетных целей остаются другие поврежденные российские нефтеперерабатывающие заводы.

Участники движения стремятся не только уничтожать готовые нефтепродукты, но и препятствовать доставке сырья и оборудования, необходимого для возобновления переработки нефти.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли серия ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктурев тылу России. В частности, был поражен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми.