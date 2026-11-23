Про проведення операції повідомили представники російського руху опору.

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Що відомо про операцію "Амбар"?

Після систематичних ударів по портовій та нафтовій інфраструктурі Росія зіткнулася з логістичними труднощами. Зокрема, Кремлю стало складніше вивозити зерно морем у попередніх обсягах, а пошкоджені нафтопереробні заводи потребували термінового ремонту.

Російська влада організувала перевезення необхідного обладнання у складі зернових ешелонів. До потягів, які прямували до інших російських портів для експорту зерна, додавали звичайні вантажні вагони. У них перевозили дефіцитне обладнання для ремонту установок первинної переробки нафти – ЕЛОУ-АВТ.

Це обладнання необхідне для первинної переробки нафти та розділення сировини на фракції. Без нього заводи не зможуть повноцінно виробляти паливо та інші нафтопродукти.

Представники руху заявляють, що змогли виявити схему перевезень ще на етапі її підготовки. Розвідка отримала маршрути ешелонів і перелік нафтопереробних заводів, які Росія планувала відновити першочергово.

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Після цього учасники руху розробили план протидії та завдали серії скоординованих ударів по логістичних об'єктах на півдні Росії. Вони називають два основні напрямки:

Маршрут із порту Новоросійськ: удари по об'єктах у Волгодонську, Тихорецьку та Ахтирському.

Маршрут із порту Махачкала та нафтового термінала: атаки у Грозному та Шуані.

Внаслідок операції графік перевезення зерна й обладнання було зірвано, а терміни запуску пошкоджених НПЗ відклали.

Рух опору у Росії заявив про зрив логістики: дивіться відео

Представники руху опору назвали описані дії лише першим етапом операції "Амбар". У переліку пріоритетних цілей залишаються інші пошкоджені російські нафтопереробні заводи.

Учасники руху прагнуть не лише знищувати готові нафтопродукти, а й перешкоджати доставці сировини та обладнання, необхідного для відновлення переробки нафти.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали низки ударів по нафтопереробній інфраструктурі у тилу Росії. Зокрема, було уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі.