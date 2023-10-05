Разведчики подразделения специального назначения "Артан" ГУР МО Украины высадились на западном побережье оккупированного Крыма и на Тендровской и Кинбурнской косах. Спецназовцы вступили в бой с врагом и нанесли ему большие потери.

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Что произошло после того, как "Артан" высадились на полуострове

В ГУР сообщили, что после высадки в Крыму и на Тендровской и Кинбурской косах спецназовцы вступили в ожесточенный бой с оккупантами и нанесли им значительные потери.

Кроме этого, после выполнения боевой задачи в Крыму, во время отхода наших защитников, враг начал их преследовать на надводных быстроходных патрульных катерах, оккупантов поддерживала их авиация. Воинам "Артана" пришлось вступить в бой на море.

В разведке отметили, что это не первая и не последняя операция Сил безопасности и обороны Украины на Крымском полуострове, однако о большинстве из них станет известно лишь впоследствии.

Это системная, спланированная и скоординированная работа всех задействованных подразделений. Последствия нашей работы враг будет ощущать еще долго. Своими действиями мы постоянно напоминаем российским захватчиками о неизбежности освобождения всех оккупированных территорий,

– отметил командир "Артана" Виктор Торкотюк.

Кадры операции "Артана" в Крыму: смотрите видео

Что известно о последней операции ГУР в Крыму