Об этом рассказали спецназовцы ГУР в эксклюзивном интервью 24 Каналу. Отмечается, что различные фазы операции в Харьковской области продолжались с мая по октябрь 2024 года.

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Как российские оккупанты воевали на Харьковщине

По словам спецназовцев ГУР МО, россияне, которые находились на передовой позиции, в основном не были мотивированными солдатами.

Однако большинство оккупантов все же давали бой и оказывали сопротивление, даже несмотря на то, что командование плохо их обеспечивало, а некоторые позиции вообще не имели связи с офицерами.

О врагах могу сказать, что они редко отступали: или сдавались в плен, или погибали. Видимо, боялись так называемого "обнуления". Слышал, что практика расстрела своих на этом участке фронта была распространена,

– рассказал офицер "Артана" с позывным "Хохол".

Хаос в командовании россиян также привел к существенному пополнению обменного фонда.

По словам бойцов, когда ответственные за участок фронта поняли, что украинские войска берут под контроль определенную часть леса, они начали отправлять подкрепление на те позиции, которые считали своими. Однако на тот момент эти окопы уже находились в глубоком тылу, поэтому россияне неожиданно для себя попадали в окружение без возможности сопротивляться.