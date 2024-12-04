Про це розповіли спецпризначенці ГУР в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Зазначається, що різні фази операції в Харківській області тривали з травня по жовтень 2024 року.

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Як російські окупанти воювали на Харківщині

За словами спецпризначенців ГУР МО, росіяни, які перебували на передовій позиції, здебільшого не були вмотивованими солдатами.

Однак більшість окупантів все ж давали бій та чинили спротив, навіть попри те, що командування погано їх забезпечувало, а деякі позиції взагалі не мали зв'язку з офіцерами.

Про ворогів можу сказати, що вони рідко відступали: або здавалися в полон, або гинули. Мабуть, боялися так званого "обнулення". Чув, що практика розстрілу своїх на цій ділянці фронту була розповсюджена,

– розповів офіцер "Артану" з позивним "Хохол".

Хаос у командуванні росіян також призвів до суттєвого поповнення обмінного фонду.

За словами бійців, коли відповідальні за ділянку фронту зрозуміли, що українські війська беруть під контроль певну частину лісу, вони почали відправляти підкріплення на ті позиції, які вважали своїми. Однак на той момент ці окопи вже перебували у глибокому тилу, тому росіяни неочікувано для себе потрапляли в оточення без можливості чинити опір.