Только теперь разведчики поделились эксклюзивными кадрами операции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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Что известно об операции ГУР?
Благодаря применению FPV-дронов с лодок украинские спецназовцы смогли подавить огневые средства противника на газодобывающей платформе "Петр Годованец" в Черном море.
По данным ГУР, оккупанты понесли потери среди личного состава и техники.
Архивные кадры применения FPV-дронов в море: смотрите видео
Борьба за украинское море продолжается! Слава Украине!
– говорится в сообщении разведчиков.
Напомним, недавно СБУ с помощью надводных и воздушных дронов уничтожила российскую радиолокационную станцию и склады на газодобывающих платформах "Вышки Бойко" в Черном море. В операции приняли участие сотрудники 13 Главного управления департамента военной контрразведки.