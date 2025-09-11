Лише тепер розвідники поділилися ексклюзивними кадрами операції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Що відомо про операцію ГУР?

Завдяки застосуванню FPV-дронів із човнів українські спецпризначенці змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі "Петро Годованець" у Чорному морі.

За даними ГУР, окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки.

Архівні кадри застосування FPV-дронів у морі: дивіться відео

Боротьба за українське море триває! Слава Україні!

– йдеться в повідомленні розвідників.

Нагадаємо, нещодавно СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів знищила російську радіолокаційну станцію та склади на газовидобувних платформах "Вишки Бойка" у Чорному морі. В операції взяли участь співробітники 13 Головного управління департаменту військової контррозвідки.