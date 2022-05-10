Убийственное для России украинское противодействие

Поставить точку в сказках о "братских народах". Наложить более 10 000 санкций на Россию. Сделать РФ страной-изгоем.

Обратите внимание Путин оправдывался на параде: перелом уже произошел, теперь начнется отступление

Обеспечить Украине поддержку всего мира. Ускорить вступление Украины в Евросоюз. Подогнать Украине ленд-лиз от США. Вы находитесь здесь.



Президент США подписал исторический документ о ленд-лизе для Украины / Фото из твитера Angela Perez

Операция "самоликвидация"

Расширить границы НАТО за счет Швеции и Финляндии. Потерять армию. Уйти с Донбасса. Вернуть Крым.

Провести парад Вооруженных Сил Украины на Красной площади. Выплатить репарации за нанесенный ущерб. Развалить Россию. Предстать перед судом в Гааге. Все идет четенько по плану.

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