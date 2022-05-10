Вбивча для Росії українська протидія

Поставити крапку в казках про "братні народи". Накласти понад 10 000 санкцій на Росію. Зробити РФ країною-вигнанцем.

Зверніть увагу Путін виправдовувався на параді: перелом уже стався, тепер розпочнеться відступ

Забезпечити Україні підтримку всього світу. Прискорити вступ України до Євросоюзу. Підігнати Україні ленд-ліз від США. Ви перебуваєте тут.



Президент США підписав історичний документ про ленд-ліз для України / Фото з твітера Angela Perez

Операція "самоліквідація"

Розширити кордони НАТО за рахунок Швеції та Фінляндії. Втратити армію. Піти з Донбасу. Повернути Крим.

Провести парад Збройних Сил України на Красній площі. Виплатити репарації за завдану шкоду. Розвалити Росію. Постати перед судом у Гаазі. Все йде чіткенько за планом.

Важливо – Яковенко пояснив, чому ленд-ліз стане кінцем путінської Росії: дивіться відео