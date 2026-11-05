"Крышевали" колл-центры и наркобизнес: НАБУ и САП объявили 5 новых подозрений по делу "Карфаген"

По сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры, детективы Национального антикоррупционного бюро установили факты регулярного предоставления неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам силовых структур.

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Каковы подробности?

В целом следствие зафиксировало причастность к схеме как минимум 12 человек, а коррупционные связи фигуранты использовали для получения теневых доходов.

Организатором группировки оказался ранее неоднократно судимый мужчина. К незаконной деятельности он привлек должностных лиц Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции и представителей криминального мира.

Злоумышленники обеспечивали беспрепятственную работу мошеннических колл-центров, которые обманывали украинцев и иностранцев.

Кроме того, группировка контролировала сбыт наркотических средств, а также подпольное изготовление контрафактных сигарет и фальшивой иностранной валюты.

Нападения, похищения людей и статьи обвинения

Правоохранители также зафиксировали участие членов организации в силовых расправах. Фигуранты совершали нападения, похищали людей и наносили потерпевшим телесные повреждения в интересах преступного бизнеса.

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Действия организатора квалифицировали по статьям о создании преступной организации, предоставлении неправомерной выгоды, пытках, подделке денег и отмывании имущества. Вместе с ним подозрение предъявили его подчиненному за участие в группировке и пытки.

Среди подозреваемых должностных лиц – первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ, руководитель департамента Нацполиции и заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска полиции Киевской области.

Правоохранителям инкриминируют участие в преступной организации, а представителю Нацполиции – также получение взятки в очень большом размере.

Масштабные обыски и сопротивление детективам

Антикоррупционные органы обнародовали детали расследования в специальном видео, досудебное следствие пока продолжается.

Как уже сообщалось на нашем сайте, накануне детективы НАБУ и прокуроры САП провели около 70 обысков по всей Украине в рамках операции "Карфаген".

Во время следственных действий один из высокопоставленных сотрудников СБУ заблокировал доступ к помещению и угрожал сотрудникам антикоррупционного бюро оружием.