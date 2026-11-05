"Кришували" кол-центри та наркобізнес: НАБУ і САП оголосили 5 нових підозр у справі "Карфаген"

За повідомленням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детективи Національного антикорупційного бюро встановили факти регулярного надання неправомірної вигоди високопосадовцям силових структур.

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Які подробиці?

Загалом слідство зафіксувало причетність до схеми щонайменше 12 осіб, а корупційні зв'язки фігуранти використовували для отримання тіньових прибутків.

Організатором угруповання виявився раніше неодноразово засуджений чоловік. До незаконної діяльності він залучив посадовців Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції та представників криміналітету.

Зловмисники забезпечували безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів, які ошукували українців та іноземців.

Крім того, угруповання контролювало збут наркотичних засобів, а також підпільне виготовлення контрафактних цигарок і фальшивої іноземної валюти.

Напади, викрадення людей та статті обвинувачення

Правоохоронці також задокументували участь членів організації в силових розправах. Фігуранти вчиняли напади, викрадали людей та завдавали потерпілим тілесних ушкоджень в інтересах злочинного бізнесу.

Дії організатора кваліфікували за статтями щодо створення злочинної організації, надання неправомірної вигоди, катування, підроблення грошей та відмивання майна. Разом із ним підозру вручили його підлеглому за участь в угрупованні та катування.

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Серед підозрюваних посадовців – перший заступник начальника одного з Департаментів СБУ, керівник Департаменту Нацполіції та заступник начальника відділу Управління карного розшуку поліції Київщини.

Правоохоронцям інкримінують участь у злочинній організації, а представнику Нацполіції – також отримання хабаря в особливо великому розмірі.

Масштабні обшуки та спротив детективам

Антикорупційні органи оприлюднили деталі розслідування у спеціальному відео, досудове слідство наразі триває.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, напередодні детективи НАБУ та прокурори САП провели близько 70 обшуків по всій Україні в межах операції "Карфаген".

Під час слідчих дій один із високопосадовців СБУ заблокував доступ до помешкання та погрожував працівникам антикорупційного бюро зброєю.