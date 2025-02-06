Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО ВСУ. Отмечается, что во время операции иностранные войска перешли границы России впервые со времен Второй мировой войны.
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Как Украина готовила операцию в Курской области
В июне 2024 года российская оккупационная армия продолжала наносить громкие авиаудары по Сумской области. Именно тогда малые группы CCO пересекали границу с Курской областью России.
Операторы ССО заблаговременно продвигались по территории России в рамках подготовки к Курской операции задолго до того, как об основном наступлении Сил обороны Украины узнал мир,
– рассказали бойцы.
Они проводили тщательную разведку и осуществляли удары по тыловым структурам врага и таким образом уничтожали ключевые элементы российской обороны в приграничном регионе. Благодаря планированию, уничтожению российских систем ПВО и складов боеприпасов военные не оставляли противнику возможности быстро реагировать.
К тому же точечные удары по стратегическим объектам и логистике врага делали невозможным быструю переброску подкрепления.
По словам бойцов, такое выполнение позволило ССО завести по подготовленным маршрутам основной контингент украинских войск. Таким образом, августовское наступление на Курщине началось с минимальным сопротивлением российской армии.