Почти год под стражей: ВАКС отпустил бывшего советника министра энергетики Миронюка под домашний арест

Согласно сообщению Transparency International Ukraine, следственный судья вынес такое решение в связи с истечением предельного срока содержания под стражей на стадии досудебного расследования. На подозреваемого наложили ряд процессуальных обязательств, среди которых запрет на покидание жилья и обязательное ношение электронного браслета.

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В чем обвиняют Миронюка

Бывший чиновник является одним из фигурантов масштабной операции "Мидас", касающейся коррупции в энергетическом секторе. Детективы установили, что организаторы махинации систематически вымогали и получали "откаты" от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости заключенных контрактов.

По версии следствия, Игорь Миронюк участвовал в коррупционной схеме под кодовым названием "шлагбаум". Правоохранители отмечают, что он получал деньги от другого соучастника и передавал их в так называемый бэк-офис, расположенный в квартире, связанной с бывшим пророссийским народным депутатом Андреем Деркачем.

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В то же время во время судебных заседаний Миронюк полностью отрицал свою причастность к деятельности Минэнерго и "Энергоатома".

Антикоррупционный суд отправил фигуранта в следственный изолятор 12 ноября 2025 года с возможностью внесения залога в размере 126 миллионов гривен. Тогда прокурор настаивал на строгой мере пресечения, подчеркивая риск уничтожения доказательств, поскольку во время обыска подозреваемый пытался избавиться от документов и выбросить мобильный телефон.

В течение пребывания бывшего чиновника в изоляторе размер назначенного залога существенно пересматривался в сторону уменьшения. В частности, в октябре 2026 года сумму снизили с 85 до 25 миллионов гривен, то есть в целом первоначальный размер залога уменьшился на 101 миллион гривен. В целом среди всех фигурантов этого дела Миронюк провел в СИЗО самый длительный срок – почти один год.

Как уже сообщалось, антикоррупционные органы в начале ноября официально завершили досудебное расследование по делу операции "Мидас" и предоставили материалы стороне защиты для ознакомления.