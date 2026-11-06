Майже рік під вартою: ВАКС відпустив ексрадника міністра енергетики Миронюка під домашній арешт

Згідно з повідомленням Transparency International Ukraine, слідчий суддя ухвалив таке рішення через закінчення граничного строку тримання під вартою на стадії досудового розслідування. На підозрюваного поклали низку процесуальних обов'язків, серед яких заборона залишати житло та обов'язкове носіння електронного браслета.

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У чому звинувачують Миронюка

Колишній посадовець є одним із фігурантів масштабної операції "Мідас", яка стосується корупції в енергетичному секторі. Детективи встановили, що організатори оборудки систематично вимагали й отримували "відкати" від контрагентів Енергоатому в розмірі від 10% до 15% від вартості укладених контрактів.

За версією слідства, Ігор Миронюк брав участь у корупційній схемі під кодовою назвою "шлагбаум". Правоохоронці зазначають, що він одержував гроші від іншого співучасника та передавав їх у так званий бек-офіс, розташований у квартирі, пов'язаній із колишнім проросійським народним депутатом Андрієм Деркачем.

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Водночас під час судових засідань Миронюк повністю заперечував свою причетність до діяльності Міненерго та Енергоатому.

Антикорупційний суд відправив фігуранта до слідчого ізолятора 12 листопада 2025 року з можливістю внесення застави у розмірі 126 мільйонів гривень. Тоді прокурор наполягав на суворому запобіжному заході, наголошуючи на ризику знищення доказів, оскільки під час обшуку підозрюваний намагався позбутися документів і викинути мобільний телефон.

Упродовж перебування експосадовця в ізоляторі розмір призначеної застави суттєво переглядали у бік зменшення. Зокрема, у жовтні 2026 року суму знизили з 85 до 25 мільйонів гривень, тобто загалом початковий розмір застави зменшився на 101 мільйон гривень. Загалом серед усіх фігурантів цієї справи Миронюк провів у СІЗО найтриваліший термін – майже один рік.

Як вже повідомлялося, антикорупційні органи на початку листопада офіційно завершили досудове розслідування у справі операції "Мідас" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення.