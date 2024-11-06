Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Россия сосредоточила на Курщине примерно 45 тысяч военных

Сырский рассказал, что в мае разведка подтвердила замысел России по наступлению на Сумском направлении из Курской области. Враг планировал создать так называемую "буферную зону" на севере Украины.

Это должно было стать продолжением российской операции на Харьковском направлении. Именно поэтому было принято решение о проведении наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области,

– добавил он.

Главнокомандующий также сообщил, что за почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября российская армия потеряла на Курщине 20 842 военнослужащих: ликвидировано – 7 905, ранены – 12 220, взяты в плен – 717.

"За тот же период уничтожено 1 101 единицу вооружения и военной техники врага. Из них: 54 танка, 276 боевых бронированных машины, 107 пушек и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники", – отчитался Сырский.

Он отметил, что сейчас Россия пытается достичь всего, чтобы ВСУ вышли с территории Курщины.

Враг сосредоточил там около 45 тысяч военных. И пытается увеличить их количество. Собственных войск России на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи,

– сообщил он.