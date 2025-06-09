Месть Путина еще впереди

Как известно, операция "Паутина" серьезно сократила количество боевых самолетов на военных аэродромах России, а подрывы железнодорожных и автомобильных мостов создали проблемы для логистики оккупантов, которые продолжают наступление на территории Украины. Об этом заявил Виталий Портников, передает 24 Канал.

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Американские медиа подчеркивают, что о том, что Путин уже отомстил за эти позорные для его страны спецоперации, нельзя сказать. Скорее всего, российский диктатор еще готовит такую месть.

Конечно, любая страна не может за несколько дней ответить на спецоперацию врага. Для этого нужно знать номенклатуру ракет, которые находятся на вооружении собственных вооруженных сил, или которые будут произведены на момент проведения такой специальной операции, номенклатуру количества беспилотников, то, что происходит у врага с противовоздушной обороной.

То, что мы наблюдали предыдущими днями и будем наблюдать, очевидно, следующими, отнюдь не связано с путинской местью.

Это операции, которые уже планировались Кремлем с целью продолжить планомерный террор против мирного населения Украины, и с точки зрения России, увеличить шансы на капитуляцию ненавистного Путину государства перед Российской Федерацией. И то, что Россия не может достичь своих целей и прежде всего сама начинает терять военные арсеналы только создает дополнительное раздражение у главы Кремля и его ближайшего окружения.

В то же время надо осознать, что Путин выбрал такой уровень эскалации в российско-украинской войне, что представить более серьезного и более массированного удара по Украине вряд ли возможно.

То, что Путину действительно нужно – показать собственным чиновникам, что он после серии очевидных поражений крепко держит власть и собирается продолжать войну на истощение Украины столько, сколько это будет нужно, чтобы достичь целей, которые, впрочем, у российского президента постоянно меняются.

Что будет обсуждаться на Совбезе

Понятно, что реальные действия российской армии и спецслужб не обсуждаются на расширенных заседаниях Совета безопасности. Они могут быть продискутированы в ближайшем кругу соратников Путина так, чтобы разведывательные службы других стран не узнали о путинских намерениях.

Тогда для чего же проводить заседание Совета безопасности? Прежде всего, оно имеет пропагандистский характер. Оно должно приучить население России к многолетней войне против Украины и к тому, что страна-агрессор готова находиться в таком состоянии войны много лет. Во-вторых, оно должно показать такую решимость продолжения войны и западным странам.

В-третьих, Путин хочет воспользоваться ситуацией со своим диалогом с американским президентом Дональдом Трампом, который фактически не осудил его намерения продолжить террор против мирных украинских городов.

Чтобы не рассказывал Трамп о том, что Украина сама создала повод для того, чтобы Россия ее разбомбила, понятно, то, чем отличаются украинские удары от российских. Украина уничтожает военную технику и объекты, которые используются для агрессии. А Россия абсолютно целенаправленно бьет по мирным украинским городам.

Чтобы этого не замечать, нужно действительно быть Дональдом Трампом.

Также очевиден тот факт, что на расширенном заседании России могут обсуждать и вопрос продолжения так называемых российско-украинских переговоров. Для России, конечно, никакой заинтересованности в процессе разговоров с Украиной нет. но Путину важно продемонстрировать, что он открыт к дипломатическим инициативам Трампа, который фактически самоустранился от переговорного процесса и требует исключительно прямых переговоров России и Украины.

Для Путина такой оборот событий вполне нормальный. Поскольку он свидетельствует о том, что в дипломатической дуэли Трампа и Путина абсолютную победу одержал российский диктатор.

Ведь президет США сначала настаивал, чтобы Россия прекратили огонь, а после этого проводила переговоры об устоявшемся мире. Путин взамен говорил о том, что никакого прекращения огня до достижения договоренности о мире Россия не допустит.

Можно сказать, что Путин сломал Трампа, который оказался неспособным к каким-то жестким действиям в отношении России. Может, президент США не столько неспособен, сколько нехотя к таким действиям, потому что продолжает считать Путина своим будущим партнером по очередным иллюзорным экономическим сделкам. Здесь уже трудно понять истинные мотивы, которыми руководствуются Трамп в своих отношениях с российским президентом.

Если на расширенном заседании Совбеза Путин снова подчеркнет, что готов к дальнейшим переговорам с руководством Украины и к поиску путей мира, это даст возможность Трампу и в дальнейшем блокировать любые новые санкции против России.

Расширение заседания Совбеза будет собраться в Москве вовсе не для мести, а прежде всего с пропагандистской целью. И конечно к этой пропагандистской атаке после этого заседания надо быть готовым. Поэтому, что я не исключает, что в речи президента Путина будут объявлены новые требования к Украине и будут звучать новые обвинения в ее адрес относительно ее поведения в российско-украинской войне.

И важно не то, что будет говорить Путин, а то, как будет пользоваться его заявлениями Трамп в своем очевидном нежелании продолжать участие в переговорном процессе между Москвой и Киевом, и самое главное – продолжать и усиливать давление на Россию с целью заставить ее прекратить войну.