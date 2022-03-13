Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший депутат российской Госдумы Геннадий Гудков. По его словам, это очевидный факт.

К теме Запад позволил гопнику себя парализовать, – Пионтковский о ядерном шантаже России

"То, что так называемая "операция" Путина провалилась и то, что он недоволен, это козе понятно. Здесь даже можно не прибегать к аналитике", – подчеркнул он.

Гудков: Если что-то случается, то виноваты все

Как рассказал экс-депутат, он не верит в то, что россияне получили миллионы на агентов, которые должны были поставить им определенную информацию для войны с Украиной.

В то, что они получили какие-нибудь миллионы, возможно, верю,

– отметил он.

Гудков отметил, что политическое руководство страны не принимает решения из одного источника, то есть от агентов. В России над разведкой работают несколько ведомств:

Главное разведывательное управление Генштаба;

Служба внешней разведки России;

разные территориальные органы.

"Как минимум 4 – 5 ведомств работают над разведкой, поэтому когда что-то случается, то виноваты все. Путину докладывают уже то, чему он радуется или то, что он хочет услышать", – подчеркнул Гудков.