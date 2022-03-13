Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній депутат російської Держдуми Геннадій Гудков. За його словами, це очевидний факт.

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"Те, що так звана "операція" Путіна провалилась та те, що він незадоволений, то це козі зрозуміло. Тут навіть можна не вдаватись до аналітики", – наголосив він.

Гудков: Коли щось стається, то винні всі

Як розповів ексдепутат, він не вірить у те, що росіяни отримали мільйони на агентів, які мали б дістати їм певну інформацію для війни з Україною.

У те, що вони отримали якісь мільйони, можливо, вірю,

– відзначив Гудков.

Він також зауважив, що політичне керівництво країни не ухвалює рішення з 1 джерела, тобто від агентів. У Росії над розвідкою працюють кілька відомств:

Головне розвідувальне управління Генштабу;

Служба зовнішньої розвідки Росії;

різноманітні територіальні органи.

"Як мінімум 4 – 5 відомств працюють над розвідкою, тому коли щось стається, то винні всі. Путіну доповідають уже те, чому він радіє чи те, що він хоче почути", – підкреслив Гудков.

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