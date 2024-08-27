Об этом на полях форума рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Курская операция

Так, Андрей Ермак по просьбе журналистов оценил влияние операции ВСУ в Курской области на потенциальные переговорные позиции Украины.

Я думаю вы сами можете сделать выводы, изменилось ли отношение. Но, мне кажется, Украина снова удивила весь мир и снова дала абсолютно четкое понимание, что мы способны не только обороняться, мы способны закончить эту войну именно на украинских условиях,

– сказал глава ОП.

Он добавил, что сейчас настал момент, когда наши партнеры могут усилить поддержку Украины, чтобы завершение войны наступило как можно быстрее.

К слову, по словам главнокомандующего Александра Сырского, под контролем Украины уже 1294 квадратных километров Курской области, или 100 населенных пунктов. В плен попало 594 военнослужащих России.