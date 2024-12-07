Сейчас в Курской области продолжаются ожесточенные бои. Противник любой ценой пытается разрушить украинский плацдарм до прихода в Белый дом Дональда Трампа. О том, как происходила невероятная атака Сил обороны на Курскую область, в документальном фильме "Операция Курск" рассказали командиры, которые ее готовили и реализовывали, передает 24 Канал.

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Первые минуты наступления были решающими

Так, по словам начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Александра Комаренко, успех Курской операции зависел буквально от первого дня, от того, насколько Силам обороны удастся продвинуться.

Глава Генштаба Анатолий Баргилевич подчеркнул, что основной вопрос заключался в том, удастся ли прорвать оборону противника или нет. Это был самый нервный момент.

Командиры говорят, что не спали ночь перед наступлением. Они также не знали, как будет развиваться ситуация: сразу будет неспокойно или надо будет маневрировать подразделениями, перебрасывать их, развивать успех.

Первые минуты наступления – важнейшие, главное было правильно воспользоваться ими.

Командиры признаются, что действовали фактически интуитивно, решали, где нужно вводить, расширять, наращивать силы.

Курский прорыв стал неожиданностью для противника, ему было нанесено сильное огневое поражение артиллерией, ракетными войсками.

Враг был дезориентирован. У него были распылены резервы, была потеря управления, и поэтому в начале были такие большие успехи в захвате территории.

Все командиры знали, что нельзя и не стоит останавливаться перед населенным пунктом, что обязательно он блокируется, а главные подразделения как раз продвигаются вперед.

Задача стояла продвинуться как можно дальше. Но нельзя было идти слишком далеко, чтобы противник не перерезал пути снабжения.