Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что Россия также должна почувствовать войну на своей территории. Действия российских оккупантов не будут безнаказанными.

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В России будет нарастать паника

Как отметил Подоляк, боевые действия в Курской области демонстрируют, что война не идет по плану Путина. Это совсем по-другому, чем смотреть по телевизору, как оккупанты обстреливают территорию Украины.

Сегодня говорим о том, что в Курской области идет война. И хочет это кто-то обсуждать или нет, но она будет распространяться. Социальные коммуникации, не обязательно официальные, будут транслировать шоковую реакцию, которую сегодня испытывает ряд граждан России,

– сказал Подоляк.

Операция в Курской области продемонстрировала, что нет никаких "красных линий". В этом контексте важно, чтобы Украина наконец получила разрешение на удары дальнобойным оружием по территории России. Наше государство вполне может это делать согласно международному праву.

Курщина демонстрирует многое. Если Украина паритетно увеличит количество нужного ресурса и существенно масштабирует войну на российской территории, то это значительно повлияет на социальные настроения в России. Это будет паника,

– подчеркнул Подоляк.