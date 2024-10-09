Журналисты Foreign Policy объяснили, что речь идет о политической победе Киева, независимо от того, останется ли он там, или решит вывести войска с этой территории в ближайшие месяцы.

Смотрите также Пока не стала стратегическим и политическим успехом, – военный эксперт о Курской операции

Что пишет издание о политической победе Украины в Курске

Он (Киев – 24 Канал) раскрыл блеф Путина и высмеял его "красные линии" и ядерные заявления,

– заявило издание.

Однако издание объясняет, что некоторые другие стратегические цели были менее успешными. В частности, Владимир Зеленский надеялся, что эта операция также ускорит принятие решения, которое позволит Украине нанести удары вглубь российской территории, используя крылатые ракеты, предоставленные Западом.

Белый дом отказался менять позицию по этому, однако возможности Украины возросли в области дальнего действия. Так, ВСУ в течение последних недель наносят все больший ущерб российскому тылу, что еще больше смущает Кремль.

Журналисты также пишут, что:

Курская операция также имела целью отвлечь российские ресурсы от кампании Кремля по захвату остальной восточной части Донецкой области Украины;

несмотря на потрясающие потери, Россия продолжает медленно продвигаться на Востоке Украины уже несколько месяцев подряд;

оборона Украины на Востоке Украины постепенно прогибается под тяжестью, казалось бы, бесконечных атак российских войск на истощенные украинские оборонительные позиции.

Однако вторжение под Курском могло способствовать достижению более широкой стратегической цели. Оккупировав российскую территорию – и если Украина успешно продолжит защищать эту территорию – Москва не сможет претендовать на победу в этой войне, если украинские войска останутся на ее де-юре территории и если конфликт будет заморожен на нынешних линиях контроля,

– написало издание.

Журналисты объясняют, что значительная часть внешнеполитической идеи на Западе заключается в том, что Украина и Россия в конце концов должны сесть за стол переговоров и пойти на уступки, чтобы положить конец войне.

Однако до сих пор не предприняли никаких реальных усилий ни со стороны союзников Украины, ни со стороны Кремля, чтобы сформулировать условия мирного соглашения, которое бы устраивало обе стороны.

Издание замечает, что в Курской области в концептуальном зачаточном состоянии возникла украинская теория победы.

Подобно многим успешным обменам военнопленными, осуществленных Киевом и Москвой с начала войны, украинцы предполагают, что смогут обменять российскую землю в Курской области на свои оккупированные территории, если не на Крым, Донецк и Луганск, то хотя бы на Херсонщину и Запорожье,

– предполагают журналисты.

Они также отмечают, что операция на Курщине значительно укрепила позиции Украины на предстоящих переговорах.

Издание убеждает, что:

Украина остается демократическим государством, и количество украинцев, которые рассматривают возможность территориальных уступок России для прекращения войны, растет;

однако эти голоса в меньшинстве, ведь после 2,5 лет войны украинский народ не готов к капитуляции;

полная военная победа Украины пока маловероятна, и переговоры, основанные на взаимном обмене территориями, по крайней мере устанавливают надежный третий путь выхода из этой войны.

Журналисты добавили, что Курская операция остается под угрозой, а в 2024 году ход войны не в пользу Киева.

Однако именно этой операцией Киев создал прецедент, который может – несмотря на многочисленные неудачи – завершить войну в свою пользу.