Журналісти Foreign Policy пояснили, що мовиться про політичну перемогу Києва, незалежно від того, чи залишиться він там, чи вирішить вивести війська з цієї території в найближчі місяці.

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Що пише видання про політичну перемогу України в Курську

Він (Київ – 24 Канал) розкрив блеф Путіна і висміяв його "червоні лінії" та ядерні заяви,

– заявило видання.

Проте пояснює, що деякі інші стратегічні цілі були менш успішними. Зокрема, Володимир Зеленський сподівався, що ця операція також прискорить ухвалення рішення, яке дозволить Україні завдати ударів вглиб російської території, використовуючи крилаті ракети, надані Заходом.

Білий дім відмовився змінювати позицію щодо цього, проте можливості України зросли в галузі дальньої дії. Так, ЗСУ протягом останніх тижнів завдають все більшої шкоди російському тилу, що ще більше бентежить Кремль.

Журналісти також пишуть, що:

Курська операція також мала на меті відволікти російські ресурси від кампанії Кремля із захоплення решти східної частини Донецької області України;

попри приголомшливі втрати, Росія продовжує повільно просуватися на Сході України вже декілька місяців поспіль;

оборона України на Сході України поступово прогинається під вагою, здавалося б, нескінченних атак російських військ на виснажені українські оборонні позиції.

Проте вторгнення під Курськом могло сприяти досягненню ширшої стратегічної мети. Окупувавши російську територію – і якщо Україна успішно продовжить захищати цю територію – Москва не зможе претендувати на перемогу в цій війні, якщо українські війська залишаться на її де-юре території і якщо конфлікт буде заморожений на нинішніх лініях контролю,

– написало видання.

Журналісти пояснюють, що значна частина зовнішньополітичної ідеї на Заході полягає в тому, що Україна та Росія врешті-решт повинні сісти за стіл переговорів і піти на поступки, щоб покласти край війні.

Однак досі не зробили жодних реальних зусиль ні з боку союзників України, ні з боку Кремля, щоб сформулювати умови мирної угоди, яка б влаштовувала обидві сторони.

Видання зауважує, що в Курській області в концептуальному зародковому стані виникла українська теорія перемоги.

Подібно до багатьох успішних обмінів військовополоненими, здійснених Києвом і Москвою з початку війни, українці припускають, що зможуть обміняти російську землю в Курській області на свої окуповані території, якщо не на Крим, Донецьк і Луганськ, то бодай на Херсонщину та Запоріжжя,

– припускають журналісти.

Вони також зауважують, що операція на Курщині значно зміцнила позиції України на майбутніх перемовинах.

Видання переконує, що:

Україна залишається демократичною державою, і кількість українців, які розглядають можливість територіальних поступок Росії задля припинення війни, зростає;

проте ці голоси в меншості, адже після 2,5 років війни український народ не готовий до капітуляції;

повна воєнна перемога України поки що малоймовірна, та переговори, засновані на взаємному обміні територіями, принаймні встановлюють надійний третій шлях виходу з цієї війни.

Журналісти додали, що Курська операція залишається під загрозою, а у 2024 році перебіг війни не на користь Києва.

Проте саме цією операцією Київ створив прецедент, який може – попри численні невдачі – завершити війну на свою користь.