Об этом президент Украины заявил в интервью для NBC News. В качестве примера он привел подготовку ВСУ к контрнаступлению на Юге, когда россияне знали все планы Сил обороны, передает 24 Канал.

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Зеленский объяснил, почему никого не информировал о Курской операции

По словам Зеленского, это не вопрос доверия к США и партнерам в Европе. Президент подчеркнул, что во время войны постоянно происходит утечка информации. Она может быть не от человека, но и через средства связи или планы действий. Зеленский добавил, что иногда даже в закрытых штабах есть утечка информации, потому что много людей.

В качестве примера он привел подготовку ВСУ к наступлению на Юге в 2023 году. Тогда о планировании операции знали как внутри нашей страны, так и все партнеры. Именно это и помешало ВСУ, ведь враг также знал обо всех планах.

"Все знали об этой операции. И россияне знали. Россияне знали детали этой операции. Когда наши войска пошли наступать на Юге, они ожидали. И войска, и фортификационные сооружения были заточены под нашу операцию", – объяснил Зеленский.

Он добавил, что летом 2023 года россияне заблаговременно все минировали, и даже те поля и дороги, которыми шла эта операция. Президент отметил, что невозможно бороться, когда все знают об операции. Поэтому о планах ВСУ на Курщине знало ограниченное количество лиц.

Нельзя бороться, когда все знают. Поэтому, это не из-за недоверия. Я показываю, что многие и украинские службы не знали, даже украинская разведка. Я максимально сократил круг лиц, которые знали об операции на Курщине. Поэтому это и было неожиданно. И я считаю, что это одна из причин, что операция прошла успешно,

– подчеркнул Зеленский.

Во время интервью Зеленский также заявил, что Украина будет удерживать захваченные территории России до тех пор, пока не заставит Владимира Путина сесть за стол переговоров. Кроме того, содержание этих территорий является неотъемлемой частью плана Украины по завершению войны.