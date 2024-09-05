Про це президент України заявив в інтерв'ю для NBC News. До прикладу він навів підготовку ЗСУ до контрнаступу на Півдні, коли росіяни знали всі плани Сил оборони, передає 24 Канал.

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Зеленський пояснив, чому нікого не інформував щодо Курської операції

За словами Зеленського, це не питання довіри до США та партнерів у Європі. Президент наголосив, що під час війни постійно відбувається витік інформації. Він може бути не від людини, а й через засоби зв'язку чи плани дій. Зеленський додав, що іноді навіть у закритих штабах є витік інформації, тому що багато людей.

До прикладу він навів підготовку ЗСУ до наступу на Півдні у 2023 році. Тоді про планування операції знали як всередині нашої країни, так і всі партнери. Саме це й стало на заваді ЗСУ, адже ворог також знав про всі плани.

"Всі знали про цю операцію. І росіяни знали. Росіяни знали деталі цієї операції. Коли наші війська пішли наступати на Півдні, вони очікували. І війська, і фортифікаційні споруди були заточені під нашу операцію", – пояснив Зеленський.

Він додав, що влітку 2023 року росіяни завчасно все мінували, й навіть ті поля та дороги, якими йшла ця операція. Президент зауважив, що неможливо боротися, коли всі знають про операцію. Тому про плани ЗСУ на Курщині знала обмежена кількість осіб.

Не можна боротися, коли всі знають. Тому, це не через недовіру. Я показую, що багато й українських служб не знали, навіть українська розвідка. Я максимально скоротив коло осіб, які знали про операцію на Курщині. Тому це й було несподівано. І я вважаю, що це одна з причин, що операція пройшла успішно,

– наголосив Зеленський.

Під час інтерв'ю Зеленський також заявив, що Україна буде утримувати захоплені території Росії доти, поки не змусить Владіміра Путіна сісти за стіл перемовин. Окрім того, утримання цих територій є невіддільною частиною плану України щодо завершення війни.