Про це в інтерв'ю NBC News заявив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що наразі російські території потрібні нашій державі. Глава держави пояснив, навіщо саме.

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Як довго Україна планує утримувати російські території

Україна "утримуватиме" територію, адже вона є невіддільною частиною його "плану перемоги" щодо завершення війни. За його словами, він представить цю пропозицію міжнародним партнерам, зокрема США.

Наразі вона нам потрібна (територія – 24 Канал),

– заявив президент.

Він розповів, що не може обговорювати, чи планує Україна спробувати захопити більше російської території. "Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої, цієї, Курської операції", – додав Зеленський.

Він також наголосив, що успіх дуже близький до несподіванки. До слова, ЗСУ наразі контролюють найбільшу газорозподільчу станцію в Суджі, через яку російський газ транзитом через Україну надходить в країни ЄС.