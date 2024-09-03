Донедавна кремлівський диктатор висував умови, а саме за його планом Україна має віддати свої 4 області, відмовитись від вступу в НАТО та зменшити військові спроможності ЗСУ. Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп розповів 24 Каналу, що Путін також стверджував, що наша держава не хоче йти на перемовини.

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Перемовини між Росією та Україною

Давид Шарп наголосив, що умови диктатора є справжнім ультиматумом. Він пояснив, що вимога Путіна зменшити чисельність Збройних Сил України зумовлена не побоюванням наступу на Москву, а навпаки.

Росія хоче мати можливість реалізувати наступні кроки із захоплення території та ліквідації української держави. А основною перешкодою для втілення такого плану є ЗСУ,

– сказав військовий оглядач.

Він зауважив, що про цю умову не можна ніколи забувати. Це також стосується і відмови членства в НАТО, адже якщо Україна вступить до Альянсу, то захопити Путіну її буде надто складно.

"Вважати, що російський диктатор відмовився від своїх умов неправильно, допоки він сам не озвучить це", – зауважив Шарп.

Який план у Росії

Військовий оглядач припустив, що у Москві прагнуть досягти максимального успіху на полі бою та сподіваються, що після виборів у США в України погіршиться стратегічна ситуація та зменшиться військова допомога.

Зважаючи на це, попри свої колосальні втрати, Росія, ймовірно, захоче розпочати якісь переговори із позиції сили, що будуть наближені до тих ультиматумів, які вже озвучував Путін,

– висловився він.