Об этом президент сообщил в социальной сети X.

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Что Зеленский сказал об операции в Ливии?

27 ноября Владимир Зеленский сообщил о беседе с главой итальянского правительства Джорджей Мелони. Среди прочего, стороны обсудили вопросы, стоящие сейчас перед Украиной и ее партнерами.

Президент подтвердил, что украинская операция на территории Ливии не была предварительно согласована с европейскими союзниками.

Я также подчеркнул нашу приверженность обеспечению обмена всей необходимой информацией между нашими соответствующими органами власти и поддержанию прямого, регулярного и эффективного общения– сказал президент.

Напомним, речь идет об операции украинских сил вблизи ливийского порта Бенгази, в ходе которой морские дроны затопили российский корвет "Меркурий", на борту которого находился вертолет Ка-27. Также украинские военные поразили сухогруз MV ANGARA, который Россия использовала для перевозки оружия.

Ранее президент Владимир Зеленский пояснял, что украинские дипломаты взаимодействуют с представителями стран, вблизи инфраструктуры которых или в водах которых проводят операции украинские силы. Он подчеркивал, что ВСУ не наносят атаки без координации с международными партнерами.

Однако министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим не получал предупреждений об операции против российских кораблей вблизи Бенгази. По его словам, никакой предварительной координации с итальянской стороной не было.