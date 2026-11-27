Про це президент повідомив у соцмережі X.

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Що Зеленський сказав про операцію в Лівії?

27 листопада Володимир Зеленський повідомив про розмову з главою італійського уряду Джорджею Мелоні. Серед іншого, сторони обговорили питання, які зараз стоять перед Україною та її партнерами.

Президент підтвердив, що українська операція на території Лівії не була попередньо узгоджена з європейськими союзниками.

Я також наголосив на нашому зобов'язанні забезпечити обмін усією необхідною інформацією між нашими відповідними органами влади та підтримувати пряме, регулярне та ефективне спілкування– сказав президент.

Нагадаємо, йдеться про операцію українських сил поблизу лівійського порту Бенгазі, під час якої морські дрони затопили російський корвет "Меркурій", на борту якого перебував вертоліт Ка-27. Також українські військові уразили суховантаж MV ANGARA, який Росія використовувала для перевезення зброї.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснював, що українські дипломати взаємодіють із представниками країн, поблизу чиєї інфраструктури або в чиїх водах проводять операції українські сили. Він наголошував, що ЗСУ не атакують без координації з міжнародними партнерами.

Однак міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим не отримував попереджень про операцію проти російських кораблів поблизу Бенгазі. За його словами, жодної попередньої координації з італійською стороною не було.