Штурмы под землей: почему в 2027 году туннели и коммуникации станут новой концепцией этой войны

Об особенностях подземной войны и ее перспективах в своем подробном анализе в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Василий Пехньо.

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Операция "Велес": в чем уникальность подземного прорыва

Успешная операция украинских сил под названием "Велес" на Купянском направлении стала возможной благодаря наличию очень специфической советской инфраструктуры. Речь идет о магистральном газопроводе с диаметром труб от 70 до 120 сантиметров.

Впрочем, эксперт предостерегает от иллюзий, что такую тактику можно масштабировать на весь фронт. Подобные подземные объекты существуют далеко не везде:

они зафиксированы в некоторых районах Харьковской и Сумской областей;

полностью отсутствуют под Покровском или Гуляйполем.

Именно поэтому каждая подобная операция является штучным продуктом, требующим уникальной и длительной подготовки.

Работа над ошибками: как опыт 2025 года был интегрирован в доктрину

То, что подземные коммуникации могут стать глубоким тылом, украинская армия ощутила на себе. Василий Пехньо напоминает, что год назад – в 2025-м – именно российские оккупанты первыми начали цинично использовать эти трубы для проникновения в тыл ВСУ. Это в свое время создало критические проблемы для обороны Купянска.

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Однако украинские военные смогли перехватить инициативу. В частности, подразделение "Хартия" проделало блестящую работу, извлекая уроки из ошибок. Украинские защитники досконально изучили коварную тактику противника, перехватили ее и интегрировали опыт подземного боя в собственную военную доктрину, что и вылилось в результативную контратаку.

Василий Пехньо о подземных операциях ВСУ: смотрите видео

Прогноз на 2027 год: подземные коммуникации как новый фронт

Военный обозреватель прогнозирует, что уже 2027 год станет временем активного и технологического поиска вариантов для "подземной войны".

Он сравнивает этот этап с ситуацией вокруг беспилотников, которая складывалась год назад. Тогда БПЛА только проходили этап массового стратегического осмысления, а сегодня без них невозможно представить ни одного боя. Ожидается, что подземные коммуникации и туннели станут новым стратегическим полем для бескомпромиссной борьбы.

Шахтеры на вес золота: кто выполняет сверхсложные миссии

Выполнение таких сверхсложных подземных операций требует не только штурмовых навыков, но и специфических инженерных знаний. Именно поэтому в Вооруженных Силах Украины особо подчеркивают важность привлечения опытных украинских шахтеров.

Горняки из Донбасса и других регионов, мобилизуемые в ряды ВСУ, обладают уникальными профессиональными навыками работы в замкнутом пространстве и пониманием поведения грунтов. Их опыт становится решающим фактором для планирования и успешного проведения подземных штурмов.