Штурми під землею: чому у 2027 році тунелі та комунікації стануть новою концепцією цієї війни

Про особливості підземної війни та її перспективи у своєму детальному аналізі в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо.

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Операція "Велес": у чому унікальність підземного прориву

Успішна операція українських сил "Велес" на Куп’янському напрямку стала можливою завдяки наявності дуже специфічної радянської інфраструктури. Йдеться про магістральний газопровід із діаметром труб від 70 до 120 сантиметрів.

Втім, експерт застерігає від ілюзій, що таку тактику можна масштабувати на весь фронт. Подібні підземні об'єкти існують далеко не всюди:

Вони зафіксовані у деяких районах Харківщини та Сумщини;

Повністю відсутні під Покровськом чи Гуляйполем.

Саме тому кожна подібна операція є штучним продуктом, який вимагає унікальної та тривалої підготовки.

Робота над помилками: як досвід 2025 року інтегрували в доктрину

Те, що підземні комунікації можуть стати глибоким тилом, українська армія відчула на собі. Василь Пехньо нагадує, що рік тому – у 2025-му – саме російські окупанти першими почали цинічно використовувати ці труби для проникнення в тил ЗСУ. Це свого часу створило критичні проблеми для оборони Куп’янська.

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Проте українські військові змогли перехопити ініціативу. Зокрема, підрозділ "Хартія" провів блискучу роботу над помилками. Українські захисники досконало вивчили підступну тактику противника, перехопили її та інтегрували досвід підземного бою у власну військову доктрину, що й вилилось у результативну контратаку.

Василь Пехньо про підземні операції ЗСУ: дивіться відео

Прогноз на 2027 рік: підземні комунікації як новий фронт

Військовий оглядач прогнозує, що вже 2027 рік стане часом активного та технологічного пошуку варіантів для "підземної війни".

Він порівнює цей етап із ситуацією навколо безпілотників, яка розгорталася рік тому. Тоді БПЛА лише проходили етап масового стратегічного осмислення, а сьогодні без них неможливо уявити жоден бій. Очікується, що підземні комунікації та тунелі стануть новим стратегічним полем для безкомпромісної боротьби.

Шахтарі на вагу золота: хто реалізує надскладні місії

Виконання таких надскладних підземних операцій потребує не лише штурмових навичок, а й специфічних інженерних знань. Саме тому у Збройних Силах України окремо наголошують на важливості залучення досвідчених українських шахтарів.

Гірники з Донбасу та інших регіонів, які мобілізуються до лав ЗСУ, мають унікальні професійні навички роботи в замкнутому просторі та розуміння поведінки ґрунтів. Їхній досвід стає вирішальним фактором для планування та успішного проведення підземних штурмів.