Вместо штурмовиков – роботы: Мусиенко рассказал о новой тактике ВСУ

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире 24 Канала рассказал о необычной операции "Вивальди", которую уже провели украинские военные. Он также объяснил, как роботизация может изменить систему подготовки, проведение ротаций и роль военнослужащих на фронте.

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Роботы выполняют задачи, которые раньше поручали штурмовикам

Украинская армия уже применяет технологические решения, которые еще недавно не использовались во время таких боевых операций. Мусиенко привел пример операции "Вивальди", которая продемонстрировала возможность выполнять часть особо рискованных задач без непосредственного участия пехотинцев.

Возьмем операцию "Вивальди", где происходило десантирование роботизированных платформ с дронов. Это то, чего раньше не было. Это задачи, которые раньше должны были выполнять исключительно штурмовики. А мы понимаем, с какими рисками– рассказал Мусиенко.

Подобные решения меняют и возможности самих военнослужащих. Вместо выполнения отдельных задач непосредственно на опасных участках люди могут управлять роботизированной техникой, работать операторами беспилотников или проводить инженерные работы с помощью специальных платформ.

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В то же время такие примеры, по мнению аналитика, важно показывать обществу. Они помогают объяснить, как меняется армия и какие новые военные специальности становятся востребованными.

В ВСУ пересматривают подходы к удержанию позиций

Сейчас в армии анализируют, сколько бойцов необходимо для выполнения задач на различных участках фронта и какие функции можно передать технике. Отдельно изучают риски во время ротаций, ведь перемещение личного состава на передовой по-прежнему остается опасным.

Среди возможных решений – использование роботизированных платформ для удержания отдельных позиций, самостоятельной доставки боеприпасов и перезарядки. Однако такие изменения требуют не только новой техники, но и пересмотра военных методик и системы подготовки.

Мы стоим на пороге радикального изменения системы подготовки в Вооруженных силах с акцентом на применение БПЛА, роботизированных платформ различных типов и других методов современной войны– пояснил военный аналитик.

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Мусиенко подчеркнул, что полностью заменить пехоту технологиями невозможно. Однако украинские вооруженные силы стремятся сократить количество ситуаций, когда для выполнения задачи необходимо непосредственно рисковать жизнью бойцов.

Для этого также пересматриваются нормативные документы и управленческие решения, определяющие порядок проведения боевых операций. Новые подходы должны позволить эффективнее использовать имеющиеся силы и шире применять технику там, где раньше требовались военнослужащие.

Мусиенко о роботизации ВСУ: смотрите видео