Замість штурмовиків – роботи: Мусієнко розповів про нову тактику ЗСУ

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу розповів про незвичайну операцію "Вівальді", яку вже провели українські військові. Він також пояснив, як роботизація може змінити систему підготовки, проведення ротацій та роль військовослужбовців на фронті.

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Роботи виконують завдання, які раніше доручали штурмовикам

Українська армія вже застосовує технологічні рішення, які ще донедавна не використовували під час таких бойових операцій. Мусієнко навів приклад операції "Вівальді", що продемонструвала можливість виконувати частину особливо ризикованих завдань без безпосередньої участі піхотинців.

Візьмемо операцію "Вівальді", де було десантування роботизованих платформ із дронів. Це те, чого раніше не було. Це завдання, які раніше мали виконувати виключно штурмовики. А ми розуміємо, з якими ризиками– розповів Мусієнко.

Подібні рішення змінюють і можливості самих військовослужбовців. Замість виконання окремих завдань безпосередньо на небезпечних ділянках люди можуть керувати роботизованою технікою, працювати операторами безпілотників або проводити інженерні роботи за допомогою спеціальних платформ.

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Водночас такі приклади, на думку аналітика, важливо показувати суспільству. Вони допомагають пояснити, як змінюється армія та які нові військові спеціальності стають потрібними.

У ЗСУ переглядають підходи до утримання позицій

Зараз у війську аналізують, скільки бійців необхідно для виконання завдань на різних ділянках фронту та які функції можна передати техніці. Окремо вивчають ризики під час ротацій, адже переміщення особового складу на передньому краї залишається небезпечним.

Серед можливих рішень – використання роботизованих платформ для утримання окремих позицій, самостійного підвезення боєприпасів та перезаряджання. Проте такі зміни потребують не лише нової техніки, а й перегляду військових методик і системи підготовки.

Ми стоїмо на порозі того, щоб радикально змінювати в Збройних силах систему підготовки, з акцентом на застосування БПЛА, роботизованих платформ різних типів та інших методів сучасної війни– пояснив військовий аналітик.

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Мусієнко наголосив, що повністю замінити піхоту технологіями неможливо. Однак українське військо прагне зменшити кількість ситуацій, коли для виконання завдання необхідно безпосередньо ризикувати життям бійців.

Для цього також переглядають нормативні документи та управлінські рішення, які визначають порядок проведення бойових операцій. Нові підходи мають дозволити ефективніше використовувати наявні сили й ширше застосовувати техніку там, де раніше були потрібні військовослужбовці.

Мусієнко про роботизацію ЗСУ: дивіться відео