Территории, которые украинские военные взяли под контроль, могут стать козырем для Киева в будущих переговорах с Москвой. Об этом говорится в материале Forbes.

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Что помогло ВСУ продвинуться в Курской области

За день до того, как первые украинские войска прорвали границу, российский гарнизон в Курске имел 18 реактивных систем залпового огня БМ-21, 98 единиц ствольной артиллерии и 71 миномет.

Это колоссальное количество. Преимущество в огневой мощи было на российской стороне,

– рассказал украинский оператор беспилотника Кригсфоршер.

По его словам, это количество артиллерии при надлежащей координации могло иметь решающее значение для россиян. Однако артиллерия не была должным образом развернута, главным образом из-за плохой разведки со стороны россиян и из-за уверенности, что украинцы никогда не будут атаковать Курскую область.

Отмечается, что под Курском украинцы имели преимущество в мобильности – по крайней мере сначала. Часто ВСУ не атаковали российские окопы и боевые позиции, а просто объезжали их.

В первые часы и дни наступления на Курск они смогли проникнуть глубоко на территорию России,

– писали Майкл Вайс и аналитик Джеймс Раштон в New Lines в начале августа.

Также российской артиллерии также помешало то, что ВСУ глушили радиосвязь, заполнили небо над Курской областью беспилотниками и вели огонь из высокомобильных огневых артиллерийских ракетных систем.

Сейчас, по словам авторов материала, линия фронта стабилизировалась, и обе стороны окапываются.

К слову, ранее стало известно, что российские военные перебрасывают новые силы на Курское направление. По словам спикера ОТГ "Северск" Вадима Мысника, украинские военные "готовы встречать врага".